Navegar é preciso

Por entre uma enorme expectativa a selecção feminina portuguesa, estreou-se ontem na prova maior do futebol feminino, o Campeonato do Mundo, defrontando a credenciada congénere dos Países Baixos. O resultado não foi animador, mas a exibição das nossas “navegadoras” sim.

A selecção nacional, que se estreou em território da Nova Zelândia, entrou determinada mas muito consciente das dificuldades que iria ter pela frente.

Além da sua menor experiência, iria ter pela frente a equipa vice-campeã mundial, constituída por um bom lote de jogadoras, que entrava em campo com o objectivo de iniciar bem a competição num grupo complicado, onde pontificam também Estados Unidos e Vietnam.

Na primeira parte do desafio de ontem, a selecção portuguesa ficou muito aquém do seu rendimento final, não tendo chegado por uma vez sequer à baliza adversária.

Porém, no segundo tempo tudo foi diferente. A formação nossa representante incutiu ao seu jogo um carácter mais ofensivo, procurou o meio campo contrário e as suas balizas com mais propósito, tendo, inclusive, a possibilidade de poder chegar ao empate.

A seguir, teremos pela frente a selecção dos Estados Unidos, candidata séria à conquista do título que vai seguramente colocar novas e fortes dificuldades à nossa representante para, na jornada final, ter pela frente a selecção do Vietnam, pouco conhecida, mas perante a qual as portuguesas se apresentam como favoritas.