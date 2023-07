O primeiro rugido do leão

Após dez dias de preparação, e de alguns jogos a que o público não tivera acesso, o Sporting Clube de Portugal apresentou-se ontem à noite no estádio do Algarve para ali defrontar os belgas do Genk, que dentro de pouco tempo irão iniciar a sua participação na Liga dos Campeões Europeus.

Um empate a um golo, foi o justo resultado final, tendo o golo leonino sido obtido por Trincão que, entretanto, viria a desperdiçar outras oportunidades no decorrer do desafio.

Nota de maior destaque para a ausência do grande reforço desta época, o sueco Gyokeres, que Rúben Amorim dispensou por ter sido utilizado no jogo da manhã, com o Farense, que os leões de Lisboa venceram por 2-1, o que não deixou de constituir uma grande frustração dos adeptos leoninos que estiveram no estádio algarvio

Depois, o reaparecimento de Daniel Bragança, que uma grave lesão afastou dos relvados durante mais de um ano, e que não deixa de constituir um grande reforço para a temporada que agora se inicia.

Regressado também, embora por outros motivos, Quaresma promete um tempo novo com a camisola do leão, e o aparecimento de Afonso Moreira, um produto da formação, que deixou boas indicações e que vai certamente continuar a ser chamado por Amorim.

Em destaque esteve também Chermiti, que em tempos chegou a ser tido como uma carta fora do baralho, mas que por força dos novos métodos introduzidos pelo seu técnico, poderá vir a ser chamado a desempenhos de grande importância.

Em resumo: um primeiro rugido do leão que apenas serviu para abrir o apetite de quantos vão acompanhar com fervor e esperança a carreira da equipa ao longo das várias competições a que vai ser chamada nos próximos meses.