Mais uma final perdida

O futebol português havia passado há pouco tempo pelo desencanto de não conseguir vencer, nem sequer chegado à final,o campeonato da Europa de Sub-21 anos, disputado na Geórgia.

O insucesso voltou agora à ribalta depois de a nossa selecção de sub-19 ter baqueado frente à Itália, numa final disputada ontem em Malta.

Um golo solitário da formação transalpina, alcançado na primeira parte, assegurou-lhe uma vitória justa, que os jovens portugueses não foram capazes de contrariar ouevitar devido à sua ineficácia e à magreza do seu futebol.

Na primeira parte do jogo, para o qual Portugal entrara como favorito, a selecção lusa não teve capacidade para criar uma só oportunidade de golo na baliza contrária, mostrando-se muito tímida em chegar à baliza italiana, onde não se registaram quaisquer situações de perigo.

Na segunda parte a nossa selecção foi capaz de ser mais agressiva mas, em boa verdade, nunca revelando capacidade para incomodar o bem organizado sistema defensivo italiano, aliás numa linha que bem se conhece do futebol daquele país, onde essa tradição do catenaccio parece querer perdurar no tempo.

Dois desaires em pequeno espaço de tempo não deixam de ser motivo de reflexão para as bandas da Federação Portuguesa de Futebol.

Porque a questão que se coloca tem a ver com a dúvida que permanece em relação àquilo que espera o nosso futebol quando a geração de oiro que mantemos no primeiro escalão se despedir de todos nós.