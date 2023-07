Os primeiros pontapés sem novidades

Tendo-se esgotado o tempo de férias, as equipas estão a voltar paulatinamente ao trabalho, ainda com a pouca intensidade que uma longa paragem justifica.

Pelo meio, prossegue a azáfama de um sector muito focado na possibilidade de conseguir a contratação de novos jogadores que possam vir a tornar-se mais valias para uma época que volta a prometer muita competitividade entre os clubes, e enorme entusiasmo entre os adeptos.

Quanto a contratações tem sido o Benfica a deixar à vista as mais relevantes, uma tarefa que parece estar ainda muito longe de chegar ao fim.

As ambições já muitas vezes evidenciadas pelo seu Presidente apontam no sentido tentar ganhar todas as competições de âmbito nacional, e chegar o mais longe possível nas provas internacionais.

Di Maria e David Jurasek são os dois últimos trunfos colocados sobre a mesa, podendo juntar-se-lhes Otamendi, que chegou a ser dado como perdido mas que, afinal, vai continuar de águia ao peito, o que representa uma conquista deveras importante para Roger Schmidt.

Na sua estreia ontem, em Inglaterra, onde defrontou o Southampton, o Benfica venceu por 2-0, com golos de Neres e Ristitc, tendo turco Kokçu sido alvo de especiais atenções.

E o que pode dizer-se é que o novo reforço deixou boas indicações, confirmando a qualidade de que veio rotulado, sem que, no entanto, tenha conseguido “roubar” a Neres o título de melhor jogador em campo.

Para todos, há ainda um longo caminho a percorrer até se chegar ao dia 13 de Agosto, dia aprazado para se cumprir a primeira jornada de mais um longo campeonato.

E até lá, haverá certamente muitos motivos para que os adeptos aumentem ou diminuam, conforme os casos, as suas boas perspectivas como tudo vai acontecer.