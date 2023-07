O Benfica está a fazer o seu caminho para repetir o título de campeão nacional conquistado de forma indiscutível na temporada anterior e, além disso, tentar chegar o mais longe possível, quiçá, conseguir vencer uma competição europeia, entre as quais, a mais importante, é sempre a Liga dos Campeões.

Para chegar a esse desiderato, os responsáveis do clube da águia contrataram já um dos jogadores mais cobiçados do presente defeso, Angel Di Maria, tendo antes conseguido trazer o turco Kokçu, um jovem vindo dos Países Baixos que promete uma temporada de muito fulgor.

Mais recentemente, ontem, também para o Benfica, aterrou em Lisboa o checo David Jurasek, outro jovem com 22 anos, 1,83 mts, vindo do Slávia de Praga, sete vezes internacional nas selecções jovens do seu país. Trata-se de um jogador que os encarnados foram buscar ao leste europeu com a intenção de assim taparem o buraco deixado por Grimaldo, no lado esquerdo da sua defesa.

Claro que outras contratações poderão estar nas cogitações do campeão em título pois o seu scouting continua a trabalhar com a maior discricção mas, de forma que parece indiscutível, o sonho de verão do Benfica ainda está muito longe da Luz.

Trata-se de João Félix, a quem o Atlético de Madrid já apontou a porta de saída, tendo, inclusivamente, entregue a camisola número sete, que pertencia ao jogador português, ao francês Antoine Griezmann, que aos 32 anos vai tentar segurar o seu lugar nos colchoneros madrilenos.

Sabendo-se que Félix não desperta, por enquanto, a cobiça dos principais emblemas europeus, para atingir esse objectivo há ainda muitos problemas para resolver, um dos quais tem a ver com a exigência do clube madrileno em receber 100 milhões de euros pela transferência do jogador, talvez o maior problema actual.

Veremos que surpresas o Benfica nos reserva para os tempos mais próximos.