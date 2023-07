Di Maria com o coração

Quando soavam as 19 horas e quatro minutos, simbolizando o ano da fundação do clube da águia, 1904, o campeão do mundo Di Maria subia ao palco para receber uma estrondosa ovação de milhares de benfiquistas, que há algumas horas se haviam juntado próximo da estátua de Eusébio da Silva Ferreira.

Ficou assim confirmado, mais uma vez, que a estratégia do novo Presidente assenta, fundamentalmente, no plano desportivo, passando a ter menores preocupações nas questões financeiras e económicas.

Ou seja, Rui Costa pretende, antes de tudo, virar-se para as conquistas a que deseja chegar tanto no plano nacional como internacional, tornando assim a próxima época num eldorado a que tudo fará para chegar.

Nas actuais circunstâncias, Di Maria representa a cereja no topo do bolo.

Trata-se de um jogador de indiscutível qualidade, campeão do mundo, que já vestiu algumas das mais importantes camisolas do mundo, e que tem um passado que fala por si.

Chegado quase anónimo ao Benfica quando tinha 22 anos, logo na noite de estreia, no estádio da Luz, mereceu de Maradona, presente nessa circunstância, palavras fortes sobre a sua qualidade, chamando a atenção dos adeptos para aquilo que iria revelar e confirmar no futuro.

Depois de três temporadas no Benfica, Di Maria passou pelo Real Madrid, Manchester United, Paris Saint Germain e Juventus, um percurso que só por si diz tudo.

Treze anos depois, trazido para o Benfica pelo coração, como ele próprio garantiu ontem, tudo fará para ajudar a alcançar muitas conquistas. E só assim, o seu “regresso a casa” acabará por justificar toda a euforia que se instalou nas bandas da Luz, e que promete aumentar à medida a que as competições tenham início.

Convirá, apesar de tudo recordar, que Di Maria já atingiu 35 anos, e que vem de uma temporada muito desgastante. Na Juventus, esteve longe de realizar a totalidade dos jogos da Série A, e teve até algumas lesões, as quais tornaram a sua passagem pela Itália menos rentável.

Não deixa de ser um elemento a ter em conta, o que só o futuro permitirá avaliar.