A bola andou à roda

O do ano anterior haveria de causar alguma perturbação, sobretudo no Sporting Clube de Portugal, por força de um início tempestuoso que estava distante das previsões.



E a verdade é que os leões estavam então à quarta jornada separados por oito pontos da concorrência mais directa, por terem empatado com o Braga na ronda inaugural, perdido na terceira no estádio do Dragão, para voltar a perder, desta vez em Alvalade, à quarta ronda, frente à equipa do Desportivo de Chaves.

Não foi possível, a partir daí, qualquer recuperação da equipa comandada por Rúben Amorim, pese embora no plano internacional o seu desempenho ter merecido os maiores encómios, devido à participação na Liga dos Campeões e Liga Europa, onde chegou mais longe do que teria sido previsível.

No campeonato que se segue, o primeiro jogo forte terá lugar apenas à quarta jornada com o Braga a receber o Sporting na Pedreira. E o primeiro grande clássico só acontece na jornada sete, com o Benfica a receber na Luz, no primeiro dia de Outubro, o Futebol Clube do Porto.

Na jornada onze, o campeão em título volta a jogar na Luz para ali defrontar o seu vizinho e rival Sporting.

O calendário volta a aquecer na jornada 14, quando os leões serão anfitriões do FCPorto e, no mesmo dia, o Benfica tem deslocação complicada a Braga.

Finalmente, para fechar a primeira volta, os bracarenses voltam a estar em foco, recebendo no seu estádio a equipa candidata do Futebol Clube do Porto.

Com as três competições europeias de permeio, juntando-se-lhes a Taça de Portugal e a Taça da Liga, estamos perante uma temporada que promete.

No entanto, até começar, ainda vai correr muita água sob as pontes, uma vez que o mercado de transferências apenas encerra no dia 31 de Agosto, quando a primeira Liga já estará à porta da quarta jornada.

Porém, este é um assunto que continua a merecer forte oposição e sobre o qual escreveremos em próximas edições.