Outra notável diferença

Perdem-se no tempo e no espaço as críticas à forma como a disciplina é vista pelos regulamentos da responsabilidade das entidades futebolísticas portuguesas.

Creio mesmo, que todos quantos se têm esforçado no sentido de haver uma reviravolta em tudo quanto se passa entre nós, têm evidente vontade de baixar os braços, por entenderem que, de facto, pouco ou nada há fazer.

Os ridículos castigos que semana a semana chegam ao conhecimento de todos, têm sido somente razão para pequenos apontamentos de rodapé.

E, claro, esses castigos tanto atingem jogadores e treinadores, como dirigentes, que se sentem motivados para prosseguir as suas campanhas, dada a impunidade que lhes passa ao lado.

Muitas têm sido as ocasiões em que as, acentuamos, ridículas punições que entre nós castigam agentes desportivos, são comparadas com aquilo que se passa em outros campeonatos europeus, onde o rigor é muito mais visível e constante.

Eis, por isso, mais um exemplo.

Por decisão final, o Tribunal Nacional Federal da Itália, após longa espera, castigou ontem José Mourinho com uma multa de 50 mil euros e dez dias de suspensão.

Tudo isto, devido a declarações do treinador português feitas no passado dia 3 de Maio após o jogo da Série A, em que a ASRoma defrontou o Monza, tendo o clube romano sido igualmente punido com 50 mil euros pela sua responsabilidade objectiva. As críticas à arbitragem desse desafio foram a razão.

Face a este castigo, Mourinho fica agora impedido de tomar parte nas duas primeiras jornadas do Campeonato italiano.

O que aqui se constata só vem confirmar que o futebol português continua fora da Europa, onde, realmente, é levado muito mais a sério, com respeito por si próprio.