O mercado começa a ferver

Com Julho à porta, o mercado de transferências vai começar a preencher o interesse de todos os dias, com notícias a chegarem de todos os lados, não poucas vezes escondendo interesses particulares de clubes e de pessoas.

Até o Campeonato da Europa de Sub-21 anos cai para segundo plano, ainda que a selecção portuguesa permaneça em prova.

Neste caso, temos assistido a exibições muito pobres, com resultados a irem além do valor que os comandados de Rui Jorge têm demonstrado.

O desafio mais recente, frente à Bélgica foi o desfecho de um autêntico milagre.

Jogando, de novo, abaixo das expectativas, só um penalty de última hora permitiu que a caravana lusa ainda não tenha regressado a casa.

Agora, nos quartos-de-final, frente à Inglaterra o cenário muda de figura.

Os nossos adversários do próximo domingo têm um percurso imaculado no Europeu, com três vitórias em outros tantos jogos, com um total de nove golos marcados e zero sofridos.

E, mais complicado, mais do que os golos e as vitórias, os ingleses têm deixado à vista uma qualidade a que a nossa selecção não vai ter possibilidades de se opor, a não ser que a sua produção venha a divergir completamente do que vimos até aqui. Aguardemos, pois.

Quanto ao mercado, que lá por fora nos tem mostrado autênticas bombas, a actividade lusitana transporta, como sempre, os três grandes para as grandes parangonas da nossa informação desportiva, tanto no que respeita a aquisições como a saídas.

No entanto, o fogo mais intenso só irá subir ao ar lá mais para diante.

Por agora, prossegue um grande trabalho de bastidores, que certamente há-de acabar por contribuir para os grandes e quentes debates deste Verão que, mesmo sem futebol, já se tornou no mais quente dos últimos tempos.