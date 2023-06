A máquina de calcular está de volta

Contrariando as nossas mais recentes previsões e, sobretudo, o nosso desejo, a máquina de fazer contas está de volta ao futebol português.

Não se falou desse objecto durante alguns anos, mas eis que em pleno Campeonato da Europa de Sub-21, o tema voltou à actualidade.

Tudo isto porque a selecção orientada por Rui Jorge apenas conseguiu contabilizar um ponto em dois jogos disputados. Depois de ter perdido de forma escandalosa frente à selecção de Geórgia, o país organizador da competição, apenas foi possível angariar um empate no desafio com os Países Baixos.

Agora, perante este cenário, no jogo de hoje à tarde tendo a Bélgica como adversário, só a vitória pode interessar aos jovens portugueses.

Portugal tem apenas um ponto, é o quarto e último classificado do Grupo A, com um registo muito negativo quanto a golos, ou seja, apenas um golo marcado contra três golos sofridos.

Convirá, no entanto, manter alguma vigilância em relação ao outo desafio do grupo, em que os Países Baixos vão defrontar a Geórgia, confortavelmente instalada no primeiro lugar da classificação, com o apuramento para a fase seguinte garantido.

Numa altura em que a confiança nas nossas selecções se mantinha em alta, o que está a acontecer com os sub-21 é uma desilusão, mesmo que tenhamos de ter em conta algumas atenuantes.

Portugal já esteve em três finais, mas nunca venceu.

Será ainda possível fazer melhor?