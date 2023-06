Cumprir o objectivo sem brilhar

No crepúsculo da temporada futebolística podemos ainda contar com alguns importantes jogos, integrados em competições que guardam para os derradeiros meses da temporada o cumprimento de calendários normalmente muito apertados e exigentes.

Uma referência, desde já, para a Liga das Nações, cuja final teve ontem lugar na Holanda, e para a qual estavam apuradas as selecções da Espanha e da Croácia.

Um jogo intenso, balizas bem guardadas de ambos os lados, e necessidade de recurso a desempate por grandes penalidades, já que em 120 minutos de jogo nenhuma das selecções foi capaz de marcar um golo sequer.

E, nesse domínio, a Espanha foi mais competente, transformando seis penalidades contra cinco da Croácia, e inscrevendo pela primeira vez o seu nome, depois de Portugal e a França terem arrebatado os dois primeiros troféus.

Trata-se de uma competição jovem, à qual a Uefa pretende introduzir várias alterações, já a partir da próxima edição, daqui a dois anos, que os espanhóis venceram com justiça.

Com um seleccionador novo e com um lote de jogadores muito jovens, a Espanha volta aos triunfos 11 anos depois, recupera o crédito, e deixa um sério aviso à concorrência em futuras competições internacionais.

Por cá, a selecção portuguesa cumpriu o seu terceiro compromisso na fase de qualificação para o Campeonato da Europa do próximo ano, e acrescentou uma nova vitória nesta fase de apuramento, até aqui com nove pontos e treze golos marcados e zero sofridos.

No Estádio da Luz, a vitória sobre a Bósnia-Herzgovina não constituiu qualquer surpresa.

A verdade é que sem ter feito uma exibição de encher o olho, antes pelo contrário, o onze de Roberto Martinez jogou o suficiente para não deixar dúvidas quanto ao desfecho.

O seleccionador luso não deixou de apontar o cansaço mental da maior parte dos seus jogadores como a razão para uma exibição tão descolorida, uma afirmação parece merecer a concordância da maioria dos comentadores e adeptos.

Espera-se agora que amanhã, em Reiquiavique, mesmo sem jogar bem, ao contrário do que se deseja, o onze nacional que venha a merecer a sua escolha, consiga outra vitória contra a Islândia, deixando assim Portugal bem lançado para conseguir a qualificação que se deseja.