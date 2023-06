O escândalo mais recente

O último dos casos tem a ver com aquilo a que nas últimas horas se chamou “tráfico de menores”, um facto que caiu como uma bomba e causou indiscutível surpresa.



Nos próximos dias vamos ter, certamente, à nossa disposição, novos dados que nos permitirão conhecer de forma mais abrangente aquilo que até agora chegou até nós.

Na passada segunda-feira, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras cumpriu cinco mandatos de busca judiciais, uma das quais na Academia de Futebol Bsports, na vila de Riba dÁve, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

A moradia do presidente da mesa da assembleia geral da Liga de Clubes de Futebol profissional, Mário Costa, responsável por aquela academia, foi também objecto de buscas, na sequência das quais viria a apresentar a sua demissão do cargo, por sugestão do Presidente Pedro Proença, e constituído arguido no processo judicial.

Nas buscas foram sinalizados 47 vítimas de tráfico de pessoas, das quais 36 menores e nove jovens adultos. Foram ainda constituídos arguidos dois cidadãos portugueses e cinco sociedades. A Procuradoria Geral da República acrescenta que os menores foram retirados da academia por se encontrarem em situação de perigo.

Este escândalo ainda nem sequer saiu do adro, e muita água vai correr sob as pontes.

Há, porém, uma primeira constatação que permite avançar para uma crítica contundente, ou seja, quem nos explica a razão porque Mário Costa se manteve até agora na presidência da assembleia geral da Liga de Clubes, ao abrigo da maior impunidade?

Ninguém sabia ou desconfiava de nada? É difícil encontrar uma explicação séria e sustentada…