A Reboleira está em grande festa

O Estrela da Amadora estivera durante 16 anos na primeira Liga, e muitas vezes com sucesso, mas após a fracassado época de 2008/2009 a equipa caiu estrondosamente na divisão secundária, para agora, 14 anos depois voltar a festejar o regresso ao escalão maior do futebol português.



Tendo cedido noventa por cento da sua Sad a investidores norte-americanos, fazendo também parte desse lote o internacional francês Patrick Evra, ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester City, o clube da Reboleira assenta a temporada que se segue em enormes expectativas, tendo de cumprir a necessidade de contratar novos jogadores, capazes de colocarem os estrelistas no lugar que a sua imensa massa adepta deseja.

O Estrela da Amadora tem história no futebol nacional.

Vencedor por uma vez da Taça de Portugal, em 1990, em despique numa inédita finalíssima com o Sporting Farense, contou ao longo dos anos com alguns dos nomes mais sonantes do nosso meio, quanto a treinadores.

Recordamos, Fernando Cabrita, Joaquim Meirim, José Torres, João Alves, Fernando Santos, Jesualdo Ferreira, Jorge Jesus, Toni, e Manuel Fernandes, que teve então como adjunto José Mourinho.

É necessário dizer mais? Haverá algum clube português que tenha contado nos seus quadros com referências tão fortes no treinamento, quanto aquelas qua acabámos de citar?

Quanto ao Marítimo, que agora se despede do primeiro escalão depois de 38 anos de permanência, acabou por refletir as dificuldades por que passam actualmente os clubes das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

É que nesta despromoção incluiu-se igualmente o Santa Clara, o que significa que a primeira divisão ficará, na próxima temporada, circunscrita apenas a clubes do território continental.

São os novos tempos e as suas leis…