Mourinho em maus lençóis

O que se passou após a recente final da Liga Europa, em Budapeste, disputada entre a AS Roma e o Sevilha, foi mau demais para que não se devam esperar consequências gravosas, de grande dimensão, para o treinador português José Mourinho.



Prejudicado, é certo, por uma arbitragem de discutível qualidade, a verdade é que o treinador sadino levou excessivamente longe os seus protestos, através de palavras e gestos de dimensão inaceitável, mesmo que no futebol acontecimentos do mesmo género não sejam infelizmente inéditos.

Uma semana depois de tudo aquilo que se passou na capital da Hungria, a UEFA mantém prudente silêncio, certamente por estar a reunir todos os elementos que considere indispensáveis, afim de não agir e actuar precipitadamente.

José Mourinho, sempre inconformado quando as coisas não correm de feição às equipa que orienta, deixou-se cair em exageros através de insultos e ameaças, que tiveram também o condão de arrastar os adeptos do clube romano que orienta para acções inconfessáveis que não podem ser toleradas num desporto em que o fair-play é tantas vezes incensado.

Das notícias mais recentes a propósito de tudo isto, merece referência a reacção de António Cassano, actualmente com quarenta anos, antigo jogador da AS Roma, durante quatro épocas, e que passou igualmente pelo Real Madrid em duas temporadas, que levou a sua agressividade para com o treinador português ao ponto de lhe pedir que não volte ao futebol italiano, ao qual, diz, “só tem feito mal”.

“Arruinou a imagem da Roma e do futebol italiano. Que fique em Portugal” afirmou ainda o antigo internacional italiano, que acrescentou: “Espero que não volte a treinar em Itália, pois nestes dois anos só vimos brigas por ele geradas”.

O ambiente, repetimos, não está, pois fácil, para José Mourinho.

Depois de tantas vitórias e de uma carreira marcada por grandes sucessos, a vários níveis, o técnico bem podia ter evitado os lamentáveis acontecimentos de Budapeste, sobre os quais ainda muito se vai dizer e escrever.