A grande festa em tons de azul

Um Sporting de Braga encolhido, um pouco à semelhança do que aconteceu quase sempre em todos os jogos em que enfrentou cada um dos três grandes, permitiu ao Futebol Clube do Porto ser muito superior na final da Taça de Portugal e, por isso, sagrar-se justo vencedor da 83ª edição da competição rainha do futebol português.



Previa-se um jogo diferente daquele a que assistimos no Estádio Nacional.

O Sporting de Braga vinha dando evidentes provas de estar a protagonizar um excelente final de temporada, não apenas pelas cinco vitórias alcançadas nos últimos jogos da Liga mas, sobretudo, pelas exibições de qualidade que vinha produzindo.

O Futebol Clube do Porto, ao contrário, estava com um final de época marcado por jogos de discutível qualidade, embora nos últimos doze tenha chegado ao mesmo número de vitórias. Porém, após a espectacular vitória sobre o Benfica no estádio da Luz, essa ausência de bom futebol foi sendo notada à medida a que a equipa portista ia sendo chamada a jogo.

No Vale do Jamor, a equipa escolhida por Sérgio Conceição começou o embate com os bracarenses deixando claramente ideia das intenções que levaram os jogadores até ao palco da final da segunda prova mais importante do futebol português.

E o Sporting de Braga nunca foi capaz de encontrar resposta para o futebol mais intenso e mais agressivo do seu adversário. Que dominou o jogo em largos períodos da sua duração.

Pena foi que tivéssemos estado perante um desafio muito faltoso, com muitas simulações nos choques e nas quedas, e com duas expulsões, uma para cada lado, e dez cartões amarelos distribuídos equitativamente por ambas as equipas.

Os portistas fecham assim a temporada com três conquistas, Supertaça, Taça da Liga e Taça de Portugal, ficando a faltar somente o campeonato, a peça mais importante dos calendários nacionais, que fugiu para o rival Benfica.

Isto também significa que teremos já em Agosto um Benfica-FCPorto na disputa da Supertaça, um jogo de bom augúrio para uma época que desejamos de alta qualidade.