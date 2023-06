Jamor, aí vamos nós

A sempre tão aguardada final da Taça de Portugal vai ter lugar no próximo domingo, no Estádio Nacional, vulgo do Jamor onde, por tradição, se tem realizado quase sempre a grande festa que encerra cada temporada de futebol em Portugal.

Trata-se da 82ª edição, na qual tomarão parte o Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga.

Desde Agosto passado, 165 clubes, das duas divisões profissionais, do campeonato de Portugal, e de representantes dos distritais, a luta para chegar a este dia festivo passou por vários estádios e foi protagonizada por milhares de jogadores.

Trata-se, por isso, da competição mais abrangente, mais democrática que marca os calendários do futebol nacional.

Sendo o Benfica o clube com mais taças nas suas vitrinas, 26, Portistas e Minhotos, uns com 18 vitórias, os outros com três, vão encontrar-se no desafio decisivo pela terceira vez na história da competição. Defrontaram-se em 1976 com vitória dos Dragões no estádio das Antas, em 1998 com nova vitória dos portistas, desta vez no estádio Nacional, e em 2016 aqui com triunfo dos bracarenses no desempate por grandes penalidades, também no Vale do Jamor.

Independentemente dos protagonistas da grande reunião - treze já levaram a Taça para casa - a festa é de todos os portugueses que gostam de futebol.

Nesse dia, mais de trinta mil espectadores assistem ao vivo, e muitos milhões acompanham pela televisão e pela rádio, em todos os cantos do mundo onde haja um português.

Em circunstâncias como esta nunca é recomendável avançar com uma previsão relativamente à forma como o jogo vai decorrer e, muito menos, quanto ao seu desfecho.

Porque neste dia todos procuram dar o máximo de si, descobrindo forças onde parece não existirem, possibilitando por isso o aparecimento de vencedores inesperados.

Porto e Braga vão, seguramente, mostrar o seu melhor futebol.

Que ganhe o melhor, e que estejamos perante uma grande FESTA.