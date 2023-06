Sevilha - a sétima maravilha

Poderá não ter sido um vencedor justo da Liga Europa e, quanto a nós não foi, mas o Sevilha acabou por chegar ao fim do jogo em vantagem e, deste modo, vai chegar hoje à capital da Andaluzia levando na sua bagagem o cobiçado troféu.

Melhor durante toda a primeira parte, em que, inclusive, marcou aos 35 minutos, por intermédio de Dybala, a AS Roma não teve capacidade para manter esse ritmo no segundo tempo, para cair estrondosamente no decorrer do prolongamento, a que a equipa de José Mourinho foi sujeita.

E essa queda acentuou-se ainda mais nos momentos em que as duas equipas foram chamadas ao desempate através de grandes penalidades, tudo terminando com os espanhóis a levarem vantagem por 4-1.

Não obstante todos estes considerandos, no conjunto dos cento e vinte minutos os romanos perfilaram-se como a equipa de maior rendimento, não tendo sido feliz num aspecto que é fundamental em futebol, o da concretização.

Os sevilhanos conquistaram assim a sua sétima Taça da Liga Europa, o que é obra.

Trata-se, de facto, um recorde imbatível que, no caso de ontem, teve um acréscimo importante, já que o Sevilha, por direito próprio, estará na próxima temporada na Liga dos Campeões, o que também significa que o futebol espanhol terá em todas as competições nada menos do que sete equipas.

Ficamos agora à espera da outra final, a da Champions, em que Manchester City e Inter de Milão estarão frente a frente num jogo aguardado com enorme expectativa, no próximo dia 10 de Junho, quando soarem as vinte horas.