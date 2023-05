A hora de lavar os cestos

Após dez longos meses de dúvidas e incertezas, o campeonato da primeira Liga chega ao fim neste fim-de-semana, faltando por agora apenas confirmar os primeiro e quinto lugares, o que ficará definitivamente resolvido amanhã à noite, a partir das 18 horas.



Dispondo de excelsas vantagens, o Benfica tem o título à sua disposição.

No estádio da Luz, os lisboetas recebem o Santa Clara, do qual estão separados por 62 pontos, e já despromovidos à divisão secundária. Vencedor dos açorianos na primeira volta por 3-0, os benfiquistas tem todas as condições para somar uma nova vitória, e assim descansar alguns adeptos que ainda possam estar apreensivos quanto ao desfecho deste encontro e do próprio campeonato.

O Benfica já planeou a festa que vai ter lugar no Marquês, impondo até o fecho antecipado da Feira do Livro, festa que se antevê monumental, depois de quatro anos de jejum inclemente, durante os quais os encarnados não ganharam nenhum título bem como nenhum troféu.

No estádio do Dragão, o Futebol Clube do Porto vai tentar cumprir o seu dever.

Com olhos e ouvidos virados para o estádio da Luz, compete-lhe levar de vencida o Vitória de Guimarães, para não deixar apagar totalmente a chama, que vai querer manter acesa pelo menos até ao termo do encontro.

No mesmo estádio do Dragão, o Vitória manterá também o foco em Portimão onde o Arouca joga a possibilidade de ascender ao quinto lugar, tanto mais que, em caso de igualdade, levará a melhor sobre os minhotos, uma vez que nos confrontos entre ambos leva clara vantagem.

Quanto aos demais desafios tudo está resolvido.

Portanto, já há despromovidos, (Santa Clara e Paços de Ferreira), e participante no play-off (Marítimo)

Aguardemos, pois, com a convicção de que não são esperadas grandes surpresas.