Com efeito, quando se diz ou escreve “alma até Almeida” pretende-se elogiar quem nunca desiste, quem leva até ao fim um trabalho árduo e perigoso, o que aconteceu no decorrer das invasões francesas, quando aí a vila raiana de Almeida resistiu aos gauleses até ao último homem.

Explicada a adaptação, falemos de Almeida, de seu nome próprio João, ciclista, que ontem escreveu uma página notável no Giro de Itália, após ter ganho a 18ª etapa, vitória que lhe permitiu ascender ao segundo lugar da classificação geral, estando agora separado por apenas 18 segundos do líder da geral, quando faltam cinco tiradas para terminar a competição, três das quais chegam ao fim, tal como a de ontem, em altitude.

João Almeida é agora apontado como o maior favorito para poder chegar ao fim do Giro como vencedor, dadas as performances que já conseguiu ao longo de duas semanas, na terceira prova maior do ciclismo mundial, logo a seguir ao Tour de França e à Vuelta a Espanha.

Ontem gigante no Monte Bondone, uma das míticas subidas do Giro, que não era visitada desde 2006, Almeida, promete dar tudo nesta ponta final difícil da prova ciclista, para poder dar uma grande alegria aos portugueses, e confirmar a sua capacidade, o que lhe permitirá passar a ser um nome forte no ciclismo internacional.

Ficamos todos à espera de mais um dia grande do ciclista nascido há 24 anos nas Caldas da Rainha, que já venceu uma volta à Polónia há dois anos, e que tudo o indica tem à sua espera muitos dias de glória em cima de uma bicicleta.