A festa fica para a semana

O electrizante derby da capital terminou com um empate a dois golos, o que significa que o Sporting fica como a única equipa do nosso campeonato que o Benfica não conseguiu vencer.



A igualdade final do embate de Alvalade impediu também os encarnados de festejaram a conquista do título, o que estava naturalmente na sua agenda, mas pelo qual terão de esperar mais uma semana.

De facto, na derradeira jornada do campeonato o Benfica necessita de apenas um ponto para se sagrar campeão nacional, no desafio em que vai ter pela frente a equipa do Santa Clara, já despromovida à segunda divisão, onde marcará presença na temporada seguinte.

No desafio de ontem assistimos a um excelente jogo de campeonato, com o Sporting a dominar completamente o seu velho rival em toda a primeira parte, no termo da qual contabilizava dois golos a seu favor e números muito mais favoráveis em todos os aspectos do jogo, para no segundo tempo o Benfica vir ao de cima e acabar por marcar a sua superioridade nesse período com a obtenção de dois golos, que lhe permitiram não sair derrotado no terreno do seu mais velho rival de sempre.

A capacidade dos leões surpreendeu no primeiro quinhão do embate com as águias, tendo chegado a uma exibição que surpreendeu todos os observadores.

Era caso até para perguntar por onde tem andado este Sporting, que vai terminar no quarto lugar da classificação sem direito a tomar parte na próxima edição da Liga dos Campeões Europeus.

Do lado contrário, as previsões apontavam para a possibilidade de o Benfica ter podido festejar em Alvalade o título de campeão nacional, que a imensa família encarnada anseia, também para apagar da memória os três anos consecutivos sem ter sido capaz de chegar a um único título ou troféu.