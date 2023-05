O ocaso do Real Madrid?

A equipa de Pamplona era, de facto, o adversário a calhar para que se tornasse possível conquistar pelo menos um troféu, o que não significa que nem assim tenha salvo a temporada.

No campeonato da Liga a sua participação tem-se revelado um autêntico desastre.

A quatro jornadas do fim, os merengues ocupam o segundo lugar da classificação, o que poderia não ser assim tão irrelevante não fora a distância de 14 pontos que os separa do eterno rival Barcelona, já proclamado campeão quando, no início da temporada, não seriam muitos a colocar todas as fichas no maior clube da Catalunha.

E, como se não bastasse, o eterno rival Atlético de Madrid anda ali por perto, no terceiro lugar da tabela, apenas separado por dois pontos do seu eterno rival da capital espanhola.

Na Liga dos Campeões aconteceu ontem, em Manchester, um dos maiores desastre dos últimos tempos do clube madridista.

Já partira de casa com o susto na bagagem, por ter consentido um empate no jogo da primeira mão das meias-finais, e isso não inspirava grande tranquilidade.

E veio a confirmar-se que havia razão para esse estado de alma.

Logo no inicio do desafio, o City deu claras indicações que queria vencer para assim poder chegar à desejada final de Istambul.

E os golos, quatro ao todo, sem resposta, acabaram por surgir com toda a naturalidade e em consequência de uma superioridade do City que chegou a tornar-se esmagadora.

O português Bernardo Silva foi a grande estrela do encontro, com dois golos apontados e uma exibição de luxo.

O Real Madrid tem agora fartos motivos para avaliar bem o seu futuro.

Com uma equipa onde pontificam vários veteranos, Modric 36 anos, Kross 33 anos, Benzema 35 anos, Courtois e Carvajal ambos com 31 anos, a renovação será inevitável a curto prazo.

Por outro lado, Ancelotti 63 anos, afirma que não tem dúvidas quanto à sua continuidade, mas quando não se ganha tais certezas nem sempre fazem sentido.