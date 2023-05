Agistação inesperada e não desejada

Grimaldo já havia dito há algum tempo que não era chamado à selecção espanhola porque competia num campeonato com fraca visibilidade, muito embora, em data mais recente, tenha feito elogios ao Benfica, clube do qual se despede depois de oito anos de ligação ao clube encarnado.



Pois acaba agora de ser divulgada a notícia segundo a qual Grimaldo abandona o Benfica, estando já vinculado aos alemães do Bayer Leverkusen, clube pelo qual assinou há vários dias, depois de ter sido protagonista das mais controversas notícias, uma das quais referia, em data recente, a exigência do jogador de apenas continuar no Benfica, mediante uma verba a rondar os trinta milhões de euros.

Um folhetim inesperado, que acaba da pior maneira, desprestigiando o jogador e o clube alemão que agora o contratou.

Numa altura em que o campeonato está em fase de decisão, com um jogo importante a aproximar-se, a notícia deveria ter sido transferida para um tempo mais oportuno e recomendável.

Face a este comportamento, Grimaldo está a ser acusado de mau carácter no seio da família benfiquista, mas o Bayer também não escapa igualmente às mais severas acusações, devido ao facto de ambos terem escolhido um tempo que merece, de facto, as mais críticas mais severas.

Outra questão que agora se coloca tem a ver com a utilização ou não de Grimaldo no clássico do próximo domingo, em que o Benfica se desloca a Alvalade para defrontar um adversário sempre imprevisível.

Entendendo que esse é um dilema que se coloca a Roger Schmidt e ao Presidente do Benfica, parece no entanto radicada a ideia, mais ou menos generalizada, de que o habitual defesa esquerdo irá voltar a ser jogador titular, despedindo-se aí do emblema que representou, porque mais improvável será a sua presença no jogo final do campeonato na Luz.

Seja como for, o jogador não poderá, no entanto, contar com o apoio e a simpatia dos milhões de sócios e adeptos do popular clube encarnado que tantas vezes o aplaudiram freneticamente