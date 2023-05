O campeão está encontrado definitivamente?

Com a vitória do Benfica em Portimão, por números concludentes que não deixaram quaisquer dúvidas, parece ter chegado o tempo em que o próximo campeão pode ter ficado de uma vez por todas encontrado.



Embora matematicamente ainda seja possível fazer muitas contas, a verdade é que, do nosso ponto de vista, as coisas ficaram agora mais claras, pelo que é necessário apenas aguardar pelos próximos capítulos, que serão escritos nas duas jornadas que há para cumprir.

Na verdade, as dificuldades que ainda podiam atribuir-se ao Benfica na sua deslocação ao barlavento algarvio cedo ficaram dissipadas, uma vez que a equipa de Roger Schmidt entrou no jogo com uma contundência tal que não se fazia adivinhar outro desfecho que não fosse uma vitória robusta do emblema da águia.

E foi o que acabou acontecer. O rolo compressor encarnado funcionou com extraordinária eficácia, e chegar a 5-1 foi apenas uma questão de tempo. Portanto, vitória justa que poderia ter atingido maiores números, a confirmar a ideia de que o campeão pode estar encontrado.

Dificuldades viriam a sentir Sporting e Futebol Clube do Porto, ainda que jogando em casa e com adversários teoricamente acessíveis.

Os leões só bem perto do apito final conseguiram chegar a um triunfo tangencial, e após terem estado a perder frente aos ilhéus do Marítimo durante largo período do desafio.

E com os portistas tivemos uma situação muito semelhante.

Surpreendidos pelo Casa Pia com um golo marcado cedo e por futebol bem urdido, os dragões levaram tempo até operarem a reviravolta e atingirem uma vantagem que chegou a estar longe das lucubrações.

Em ambos os casos, leões e portistas repetiram futebol de baixa qualidade, o que, aliás, tem sido caso anotado há algumas rondas a esta parte.