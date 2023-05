A jornada do tira-teimas

A jornada 32 do campeonato da I Liga, antepenúltima da competição, pode vir a servir de tira teimas e clarificar, de uma vez por todas, as posições finais de Benfica e Futebol Clube do Porto, os únicos que neste momento se batem pela conquista do título de campeão do ano desportivo quase a chegar ao fim.



Separados por quatro pontos, ambos vão ser chamados a responder a testes difíceis, os encarnados amanhã em Portimão a partir das 18 horas, os dragões no domingo, frente ao Casa Pia que vão receber no seu estádio quando soarem as vinte horas e trinta minutos.

O calendário assim estruturado atribui-lhes muitas e especiais responsabilidades, nos dois casos.

O Benfica é o primeiro a entrar em acção, podendo desfazer, em definitivo, todas as dúvidas que agora ainda se colocam, o FCPorto entra em campo contra os casapianos sabendo já o resultado da véspera do seu concorrente, o que pode vir a representar uma forte motivação ou, ao contrário, uma enervante desesperança.

Raramente, como no caso presente, tem sido tão difícil avançar com suposições ou mesmo prognósticos, sobre as duas principais partidas de amanhã e domingo.

É que, embora o estado actual das equipas permita avançar com a previsão/suposição de vitórias benfiquista e portista, há sempre um princípio que se lhes sobrepõe, ou seja, o futebol é sempre destituído de qualquer lógica, independentemente das equipas e dos interesses que estejam em jogo.

Aconteça o que acontecer, o campeão poderá ficar completamente à vista, ou então adiado por mais uma semana.

Aguardemos, pacientemente.