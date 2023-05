A mão pesada da UEFA

Em Portugal está criado, desde há muito tempo, o infeliz hábito de algumas claques de futebol criarem incidentes tanto por cá como no estrangeiro.



O lançamento de tochas é uma “arma” muito utilizada por alguns adeptos, muitos deles na convicção de que esta é a melhor forma de apoiarem e incentivarem os jogadores das equipas de que se proclamam fervorosos adeptos.

Por cá, sabemos que têm sido frequentes, em diversos estádios, práticas que a lei não permite, e que na maioria dos casos continuam a custar aos clubes punições severas que, por norma, se traduzem em centenas de milhar de euros.

O Sporting, por exemplo, tem sido dos clubes mais penalizados a nível interno, tendo já sido multado pela disciplina federativa em mais de 500 mil euros, só nesta temporada.

Quando as equipas portugueses se deslocam ao estrangeiro, para tomarem parte nas competições da Uefa, são acompanhados por muitos apaniguados que, de um modo geral se têm comportado de forma ordeira e irrepreensível.

Não foi o caso recente no jogo da Liga dos Campeões, disputado na Itália, onde o Benfica defrontou a equipa do Inter de Milão, no encontro que ditou o afastamento da competição da formação lisboeta.

O lançamento profuso de tochas ditou agora o castigo imposto pela UEFA ao Benfica que, além da multa de 35 mil euros, fica também impedido de vender aos seus adeptos bilhetes para o primeiro próximo desafio da Liga dos Campeões Europaus.

Trata-se de uma punição de grande severidade mas, como a UEFA não brinca, há que aceitar.

No entanto, o facto não pode deixar de merecer uma severa reprimenda aos adeptos que agora estiveram em causa, bem como um sério aviso a todos os demais que, por vezes, protagonizam comportamentos semelhantes e sempre indesculpáveis.

O Sporting, como sabemos, está com pena semelhante, suspensa pelo prazo de dois anos.

Espera-se que o bom senso regresse tanto por cá como lá por fora.