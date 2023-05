O último capítulo de uma história

Embora tenham ficado por disputar ainda três jornadas, no fim-de-semana que passou pode ter ficado escrito o último capítulo da história deste campeonato.



De facto, as expectativas dos mais crentes esboroaram-se com a vitória do Benfica sobre o Sporting de Braga, no seu próprio estádio, contando com o apoio arrebatador de sessenta mil dos seus mais fiéis adeptos.

Era o desafio que ainda deixava à concorrência mais directa alguns laivos de esperança, caso fosse possível aos minhotos voltarem a surpreender os encarnados, como já o haviam feito na primeira volta. Porém, jogando com mais trunfos do que o seu adversário, o Benfica foi capaz de resolver o jogo a seu favor, perante uma equipa à qual não deu quaisquer possibilidades.

Houve pouco Braga no estádio da Luz, talvez por força de uma estratégia não muito bem montada, e que acabou por não produzir frutos, mas também porque o adversário não lhe permitiu mais. Ao longo dos noventa minutos nunca chegou a estar em dúvida para que lado penderia o desfecho, sendo até questionável o volume final do marcador.

Face ao que se passou, o Benfica ficou ainda com mais via aberta para a vitória final, mesmo tendo em conta que ainda tem duas saídas, que podem vir a ser problemáticas, a Portimão e a Alvalade, onde o seu velho rival vai certamente desejar ser mais do que um mero protagonista.

O Sporting, que passeou por Paços de Ferreira, chegou a uma vitória robusta e fácil na capital do móvel, deixando a ideia de estar a fazer agora, na ponta final do campeonato, aquilo a que não conseguiu chegar em demasiadas jornadas.

Já o FCPorto também venceu em Arouca mas de novo em função de uma exibição sem brilho, embora inteiramente justa. De resto, o desafio que fechou a jornada, ontem à noite, decorreu quase sempre sonolento, com os portistas a chegarem poúcas vezes às redes contrárias e com fraca capacidade de concretização.

Mas muito pior esteve o Arouca, quinto da tabela classificativa, e até agora uma das grandes sensações desta temporada.

Portanto, e em resumo, ainda que escondido por detrás de três jornadas finais, este campeonato parece ter já dono assegurado.