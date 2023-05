Afinal havia outro

Os portistas entraram em campo com vantagem trazida de Famalicão oito dias antes, mas foi a equipa forasteira a dar o primeiro sinal colocando-se em vantagem, mercê de um futebol mais claro e mais intensivo, quando estava apenas cumprida a primeira vintena de minutos.



A equipa azul e branca chegaria ao empate poucos minutos depois, mas continuou a ser a formação famalicense a deixar sobre o relvado maior qualidade através do seu futebol, que lhe valeu chegar de novo à vantagem, para desespero dos jogadores adversários, que não tiveram capacidade para evitar o prolongamento.

E foi já no prolongamento do prolongamento que um notável golo de Otávio, a que se seguiu outro de Evanilson, colocaram os dragões na final do Jamor, pela quarta vez nos últimos seis anos.

Esperavam-se outras facilidades para o FCPorto, mas o FCFamalicão não lhas consentiu.

A partir de agora, ficamos à espera da jornada 31, em cujo calendário se nos apresenta aquele que pode ser considerado, até agora, verdadeiramente o jogo do ano.

A praticar futebol de grande qualidade, o Sporting de Braga vem a Lisboa disposto a causar grande perturbação no seio da equipa benfiquista e, quiçá, poder continuar a manter a ideia de se tornar campeão.

Para o Benfica, o desafio, não sendo decisivo, é no entanto muito importante, porque do seu desfecho dependerá o curso das três jornadas seguintes, de forma positiva, ou nem por isso.

Além disso, o Sporting tem saída complicada até Paços de Ferreira, enquanto o FCPorto joga em Arouca.

Depois da sobrecarga física de ontem à noite, os dragões não deixarão de sentir muitas dificuldades frente à grande surpresa deste campeonato até agora.