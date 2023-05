Com pé e meio no Jamor

Esta noite, no estádio do Dragão, vai ser dado o último passo para que portistas ou famalicenses tenham acesso ao Estádio Nacional para final da Taça de Portugal, aprazada para o próximo dia 4 de Junho.



Já apurado, o Sporting Clube de Braga vai assistir, no sofá, ao desafio de logo à noite, certamente imaginando que venha a ser o Futebol Clube do Porto o seu adversário, que já garantiu vantagem no encontro da primeira mão das meias-finais, em terreno adverso, por duas bolas a uma.

Face aos dados disponíveis, os dragões estão em situação mais favorável para, de novo, chegar à festa que sempre arrebata os portugueses, independentemente das equipas que estejam em presença. É também, por outro lado, o encerramento de toda a época desportiva, e que se pretende sempre seja um verdadeiro momento de consagração de uma longa temporada de dez meses, preenchida por momentos, em muitos casos, arrebatadores.

Quanto ao desfecho do embate de hoje, há diversas questões que devem ser postas em cima da mesa.

Desde logo, a possibilidade de Sérgio Conceição levar a cabo uma possível gestão do jogo, tendo em conta, que quatro dias depois tem uma muito complicada deslocação a Arouca, onde mora uma equipa de muita qualidade, que continua com os olhos postos na possibilidade de chegar à Europa, na temporada seguinte.

Claro que, pelo meio, teremos, no sábado, o jogo Benfica-Braga, cujo desfecho muito pode vir a influenciar o Arouca-FCPorto, dois dias depois, tudo dependendo do resultado que venha a registar-se.

Ou seja, o campeonato pode terminar já no próximo sábado ou, em alternativa, continuar entusiasmante até ao apito final.