Messi chutado para canto

Temos geralmente tendência para condenar atitudes de Cristiano Ronaldo quando consideradas impróprias, para quem tem tantas responsabilidades aos mais diversos níveis.



É verdade que o astro madeirense se tem colocado inúmeras vezes a jeito, dando azo a que a sua figura seja beliscada aquém e além-fronteiras, mas também temos de considerar que está muitas vezes por detrás das críticas um certo sentimento de inveja, deixadas à vista sobretudo por alguns que gostariam mas não podem atingir a sua escala planetária.

Messi, por outro lado, é quase sempre protegido pelas críticas mais benévolas, em especial quando se estabelecem comparações entre as duas maiores estrelas do futebol mundial, que o são há mais de uma década.

Pois bem, a grande vedeta argentina também tem os seus momentos maus.

E um desses momentos aconteceu agora.

Messi acaba de ser suspenso pelo seu actual clube, o Paris Saint Germain.

Não pode treinar, não pode jogar, e não será remunerado enquanto durar o processo disciplinar que lhe foi instaurado pelo clube campeão francês.

Razões para esta decisão disciplinar: Messi viajou sem autorização para a Arábia Saudita, com quem tem um acordo como embaixador turístico, depois de o PSG ter saído derrotado do mais recente jogo da Ligue 1 com o Lorient, só regressando à equipa depois dos embates contra o Troyes e o Ajaccio.

O grande astro argentino, incensado por tantos por esse mundo fora, também tem as suas fraquezas.

É bom que se recordem disso, sobretudo, quando gritam e aplaudem o seu nome com a lamentável intenção de afrontar Cristiano Ronaldo.