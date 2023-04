Taça de Portugal, final à vista

O Sporting Clube de Braga já havia conquistado o direito de estar na final da Taça de Portugal deste ano, enquanto o Futebol Clube do Porto deu ontem à noite, em Famalicão, um passo importante para poder constituir par com a formação arsenalista na grande festa que no estádio nacional encerrará a muito preenchida temporada futebolística.



Tendo ganho ontem à noite em Famalicão, ainda que pela margem mínima, a equipa comandada por Sérgio Conceição tudo fará para, no estádio do Dragão, confirmar essa vantagem, ainda que nesta altura esteja igualmente assoberbada com tudo quanto está a passar-se no campeonato nacional, em cuja vitória final os dragões também continuam de olhos postos.

A confirmarem-se as previsões, embora isto de fazer prognósticos no futebol seja por vezes uma heresia, é possível podermos assistir a uma fecho brilhante de uma época que fica também marcada por grandes sobressaltos.

E há também a possibilidade de alguns dos intervenientes voltaram a uma rábula antiga, que significa poderem levantar-se vozes exigindo que seja alterado o palco da final da Taça de Portugal, neste caso transferindo-o para o Norte do país, região donde, já há a certeza, de que serão os dois contendores em presença.

Entretanto, e antes disso, entra-se na recta final do campeonato, faltando agora cinco jornadas para se cumprir todo o calendário.

Benfica e Porto continuam a lutar ombro a ombro na disputa dos quinze pontos que ainda estão em jogo e, portanto, até 28 de Maio muita água vai correr sob as pontes.