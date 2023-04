Não eram totalmente confortáveis as expectativas quanto ao desfecho do jogo de ontem à noite, no termo do qual o Sporting Clube de Portugal acabou afastado da edição deste ano da Liga Europa, organizada pela Uefa.



Os leões haviam produzido futebol de qualidade uma semana antes, no estádio da Juventus, mas do qual saiu vencido, ainda que pela margem mínima e, portanto com algumas possibilidades de poder reverter o resultado negativo de apenas um golo.

No entanto, um pensamento lúcido conduzia-nos à qualidade da formação transalpina no seu todo, e também com destaque para várias das suas principais figuras.

E essa constatação obrigava a admitir que o jogo de Alvalade não seria fácil, não obstante a vontade dos jogadores da casa de continuar em prova, e a certeza de que cinquenta mil adeptos iriam apoiar freneticamente os leões para assim poderem fazer regressar o seu sonho.

Não será justo afirmar que o Sporting não fez um jogo de qualidade, que dispôs de diversas oportunidades de chegar com sucesso à baliza da Juventus, e que merecia chegar pelo menos a um prolongamento.

Só que neste caso a realidade divergiu do sonho, e assim temos o Sporting envolto em enorme frustração por sentir que poderia ter feito melhor.

A maldição italiana continua a perseguir os leões, como também tinha acontecido com o Benfica.

Porém, atentemos no facto de o futebol italiano ter nesta altura cinco equipas ainda presentes nas três competições: duas na Champions (Milão e Inter), outras tantas na Liga Europa (Juventus e Roma) e uma na Liga Conferência, a Fiorentina.

Isto não diz nada?