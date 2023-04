A última oportunidade

O Sporting Clube de Portugal recebe esta noite no seu estádio os italianos da Juventus, que nesta altura estão em vantagem: venceram no seu estádio há uma semana e, embora pela margem mínima, e não deixam de se apresentar em Lisboa como favoritos no conjunto da eliminatória dos quartos-de-final.



Do futebol italiano há factos que são indesmentíveis.

Neste momento estão ainda nas duas competições de UEFA quatro equipas, Inter e Milão na Liga dos Campeões, Roma e Juventus na Liga Europa, estas ainda sujeitas a provas a que vão submeter-se nesta quarta-feira. É obra!

Para Alvalade estão viradas hoje todas as atenções.

Os leões partem em desvantagem para o desafio com a Juventus, e por isso terão de partir para o embate de logo à noite conscientes de que não podem correr riscos excessivos, não tendo em conta a valia do adversário, a sua experiência internacional, e a capacidade da maior parte dos seus jogadores que, aliás, ficou bem à vista na semana passada, para não se deixarem impressionar pelo ambiente com que vão deparar-se na gruta do leão.

Esta pode ser, por isso, a derradeira oportunidade para o futebol português, quanto à participação nas competições da Uefa, depois de o Benfica ter sido afastado da Liga dos Campeões na noite passada em Milão.

Desse jogo fica somente como registo positivo o facto de os benfiquistas terem conseguido chegar a um justo empate, podendo assim ter encontrado o ponto de saída de um tempo em que tudo pareceu correr mal.

Ou seja, a equipa de Roger Schmidt evitou a quarta derrota consecutiva, o que pode vir a servir de um bom embalo para o que resta da temporada, onde a conquista do título de campeão nacional ocupa o principal e único espaço.