Nervos a mais, futebol a menos

A jornada do fim-de-semana, a partir da qual ficam a faltar cinco para se cumprir a totalidade do calendário, refletiu uma imagem pouco agradável quanto à qualidade do futebol a que assistimos em dois dias consecutivos, em Chaves, no Dragão e em Alvalade.

Tudo começou em Chaves, onde se esperava um Benfica com face renovada, depois de duas derrotas que deixaram marcas, contra o FCPorto e contra o Inter de Milão.

O futebol então exibido nessas duas ocasiões foi apenas uma caricatura da equipa de qualidade e ganhadora que fomos vendo durante semanas a fio.

Em Trás-os-Montes, o Benfica sujeitava-se ao confronto com os seus adeptos, caso não fosse capaz de jogar de forma categórica, fazendo uma boa exibição e alcançasse um resultado a condizer.

No entanto, acabou por acontecer tudo ao contrário, ou seja, nem bom resultado e muito menos actuação ao nível do que é legítimo exigir a um emblema de tão grande dimensão.

Reduzida para números perigosos a diferença que separa o duo da frente na tabela classificativa, está criado um compreensível clima de dúvida quanto ao que vai acontecer até final do campeonato. Pelo meio, entra em cena a Liga dos Campeões e as consequências que poderão advir do desfecho do jogo com o Inter de Milão. Uma hipotética quarta derrota consecutiva dos encarnados, fará, inevitavelmente, soar as trombetas de forma muito estridente.

Do Sporting tivemos nova noite de penumbra. Depois do espectáculo conseguido em Turim, tivemos de volta, ontem à noite, a equipa que tem provocado o desassossego em Alvalade, tendo os leões perdido, contra o Arouca, cinco dos seis pontos possíveis nas duas voltas do campeonato.

Mais do que o empate consentido frente ao Arouca, a equipa de Rúben Amorim voltou a deixar à vista uma confrangedora falta de qualidade, que só teve excepção, até agora, em alguns desafios da Liga Europa, o que torna o cenário ainda mais incompreensível.

Quarta e quinta-feira que aí vêm são dias decisivos para os dois clubes de Lisboa.

Pelas mais recentes imagens, não há grandes razões para optimismos.

Mas, aguardemos…