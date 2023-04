Mau resultado para tão boa exibição

O Sporting Clube de Portugal cumpriu ontem à noite, em Turim, apenas uma parte daquilo que eram as suas verdadeiras ambições no desafio com a Juventus.

Ou seja, perdeu por um golo solitário, mais consentido do que alcançado, mas deixou tudo em suspenso para daqui a uma semana quando, em Alvalade, receber a equipa italiana,para aí se decidir a qualificação para as meias-finais da Liga Europa.

Esperava-se um Sporting personalizado e capaz de dar ao seu jogo a intensidade necessária, e foi isso que caracterizou verdadeiramente a equipa de Rúben Amorim, acabando por ser superior em todos os domínios do jogo. Faltou apenas, e essa foi uma falha decisiva, saber aproveitar as muitas oportunidades de que a equipa dispôs para poder sair do estádio italiano em vantagem e com perspectivas diferentes para o desafio da segunda mão.

Na primeira parte do jogo, os leões estiveram sempre por cima, e mesmo não estando a igual nível no segundo tempo, a derrota acabou por se tornar um desfecho injusto, e obrigar a que na próxima quinta-feira, tudo seja encarado de forma diferente.

Acabou por ser de novo António Adán o grande influenciador do resultado, contribuindo para um golo que os italianos estavam muito longe de justificar.

No entanto, como bem recordou no final o seu treinador Rúben Amorim, o guarda-redes espanhol tem a seu crédito exibições de alta qualidade que ajudaram os leões a chegar a esta fase da competição.

Seja como for, ficou à vista que o Sporting tem pela frente uma excelente oportunidade de continuar na segunda mais importante competição uefeira.

A Juventus não demonstrou ser, por esta altura, a grande "vechia signora" que dela fez uma das maiores embaixatrizes de sempre do futebol transalpino.

No entanto, convirá não embandeirar em arco e não pensar que a vitória leonina está ali, ao alcance da mão.