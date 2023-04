Em Turim, repetir Londres

O Sporting Clube de Portugal volta hoje à liça na Liga Europa, um palco que tem ajudado a engalanar numa época em que noutros as coisas não têm corrido tão bem.



Desta vez, com os italianos no seu caminho, para um desempenho que se adivinha difícil, mesmo sabendo que jogos como aquele a que vamos assistir logo à noite não podem ser comparados com outros, em circunstâncias diversas e em competições também diferentes.

A Juventus, a “Vecchia Signora”, como os italianos gostam de lhe chamar, está quase a concluir uma temporada em que nem tudo lhe tem corrido bem.

Castigada, tendo-lhe sido subtraídos quinze pontos na classificação da Serie A, o que equivale por dizer que estaria agora no segundo lugar da classificação geral caso essa penalidade não tivesse sido aplicada, regista na Liga Europa um comportamento muito positivo.

Uma boa razão para que o Sporting encare o desafio de forma diferente daquela em que o vimos frente ao Gil Vicente e, sobretudo, ao Casa Pia em jogos recentes do campeonato da primeira Liga.

Jogando a primeira mão em Turim, os leões podem encontrar aí alguma ligeira vantagem, embora no caso do Arsenal tudo tenha funcionado de forma diferente, uma vez que o primeiro encontro foi em Lisboa, onde logrou chegar a um excelente empate, gerador de bons auspícios para o desafio de retorno.

Convirá no entanto atentar nas recentes palavras de Miguel Veloso, futebolista muito adaptado há anos ao futebol transalpino, que classificou a equipa da Juventus como intérprete de um futebol muito cínico, e que parte com o rótulo de favorita para esta dupla jornada dos quartos de final.

Em resumo, vamos estar certamente em presença de mais uma noite suscetível de alimentar fortes emoções.

Resta acrescentar o voto de que tudo corra por forma a que os leões deixem em suspenso a resolução da eliminatória para o estádio José Alvalade, daqui por uma semana.