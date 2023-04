A águia voltou a voar (muito) baixo

Não se cumpriu nada daquilo para que apontavam as previsões: o Benfica partia com algum favoritismo para o jogo de ontem à noite, frente aos italianos do Inter de Milão, e podia contar de novo com o forte apoio do seu público, que tem sido, nesta temporada, um autêntico e permanente décimo-segundo jogador.



Porém, a equipa comandada por Roger Schmidt, voltou a cometer erros semelhantes àqueles que já tinham ficado à vista frente ao Futebol Clube do Porto, tendo o seu treinador ficado, de novo, mal na fotografia, por razões muito diversas, das quais se salienta a incapacidade de ele próprio ter gerido mal a equipa encarnada e, sobretudo, falhar o timing para fazer substituições.

O Inter de Milão veio a Lisboa marcado por um mau percurso no campeonato transalpino, em cuja classificação ocupa a quinta posição afastado, para já, da possibilidade de estar presente na próxima temporada na Liga dos Campeões Europeus.

Aliás, essa marcha tão irregular, motivou ontem, em comentário televisivo, palavras duras de Fábio Capello, treinador renomado, que se mostrou revoltado pelo facto de o Inter não ter sido capaz de jogar no seu campeonato, até aqui, com a mesma intensidade que ontem à noite deixou bem à vista na capital portuguesa.

Dispondo agora de uma confortável vantagem, a equipa milanesa dificilmente a deixará escapar no jogo a realizar daqui por oito dias, no estádio Giuzzppe Meazza.

Já o Benfica tem, pelo meio, uma difícil deslocação a Chaves para um jogo do nosso campeonato, que vai manter o emblema da águia em alerta permanente, numa altura em que a condição psicológica dos seus jogadores parece não ser a melhor.

O sonho da Liga dos Campeões ficou, a partir de ontem, bem mais distante para a família benfiquista.

O último recurso passou agora a ser o campeonato da nossa Liga, e aí o Benfica tem todas as condições para não se deixar surpreender.