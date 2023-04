Quartos-de-final ou, antes, uma final?

Um jogo como aquele que o Benfica vai disputar logo à noite, no seu estádio, frente aos italianos do Inter de Milão tem, forçosamente, de ser encarado como uma autêntica final.



As dúvidas deixadas pela equipa de Roger Schmidt no embate com o Futebol Clube do Porto têm de ser ultrapassadas, sendo desejável que voltemos a ter um Benfica de qualidade, com capacidade suficiente para se manter na mais importante competição da Uefa.

Convenhamos, entretanto, que a equipa italiana vinda cidade de Milão, apesar de estar aparentemente a passar por um período marcado por algumas dificuldades, não vai deixar de ser um adversário incómodo, bem organizado, com jogadores de nível, e que nos desafios da Liga dos Campeões se entrega ao jogo com uma determinação e ambição diferentes.

Realizar o primeiro jogo dos quartos-de-final da Liga dos Campeões no estádio da Luz, em Lisboa, não representa uma vantagem para o Benfica, podendo até vir a tornar-se num sério incómodo, caso o resultado final venha a levar a eliminatória para o estádio Giuzzepe Meazza, daqui por uma semana.

Sem poder alinhar com dois jogadores que têm sido esteios da sua defesa, Bah, lesionado, e Otamendi, castigado, o conjunto encarnado pode vir a passar, nesse sector da equipa, por algumas dificuldades. Concentrados, os onze jogadores que estiverem em campo, devem encarar o jogo com muita seriedade e, também, com muito empenho e criar condições para dar um passo muito importante rumo às meias-finais da Champions.