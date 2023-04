Dois maus ensaios gerais para a UEFA

Esperava-se muita emoção no jogo do estádio da Luz na linha de tudo quanto vem acontecendo ao longo de anos quando se defrontam Benfica e Futebol Clube do Porto, independentemente da competição que esteja em causa.



Para o embate de sábado o Benfica partia com algum (escasso) favoritismo.

Para isso contribuíam sobretudo dois factos: primeiro, porque o jogo estava marcado para o estádio benfiquista, e a previsão de mais de sessenta mil a apoiarem a equipa de Schmidt depois, porque esta contabilizava uma confortável vantagem de dez pontos, a apenas sete jornadas do termo do campeonato.

Entretanto, acicatados por tudo isto e certamente por muito mais, os jogadores portistas vestiram as suas melhores galas, e foram buscar forças até agora pouco vistas em desafios anteriores tanto no Dragão como fora dele.

E isso bastou para que a equipa nortenha tomasse conta do jogo durante praticamente todo o jogo (102 minutos, ao todo), e dominasse de forma inquestionável, de tal maneira que até é justo dizer que os números finais acabaram por ficar aquém daquilo que refletiria maior justiça.

Como tantas vezes se diz, foi um autêntico banho de bola aplicado à equipa do Benfica e também ao seu treinador, pela forma desajustada como ambos se comportaram em campo.

Os jogadores porque, sempre manietados pela estratégia montada por Sérgio Conceição e superiormente interpretada pelos seus jogadores, e o treinador a quem faltou clarividência para ter orientado a sua equipa de modo diferente, e fazer as substituições que se impunham no tempo certo, ao contrário do que acabaria por acontecer.

Espera-se que, como se diz no teatro, ao ensaio geral de má fortuna venha a corresponder um bom e proveitoso jogo, amanhã contra os italianos do Inter de Milão, a contar para a Liga dos Campeões europeus.

O mesmo que se deseja ao Sporting, que na quinta-feira se desloca a Turim para ali jogar com a Juventus, depois de mais um jogo de muito discutível qualidade, desta vez frente ao Casa Pia.

Venceu, é verdade, mas depois de mais uma exibição de tirar o sono de Rúben Amorim, de sobressalto permanente, e com um resultado que só a noite inspirada de Trincão permitiu desbloquear, e acabasse por proporcionar a conquista de três pontos.