Prognósticos? Só sexta-feira à noite

Pelo meio, há um jogo em atraso para cumprir, e que vai ter por cenário o estádio de Barcelos onde o Gil Vicente recebe o Sporting, logo à noite, a partir das 20,15 horas.

Não estando propriamente em situação muito delicada, dado terem chegado já aos 29 pontos, os galos tudo irão fazer para se recomporem de duas derrotas consecutivas, contra o Rio Ave e contra o Estoril Praia, que não estavam exactamente nas suas previsões.

Quanto ao Sporting, a conquista de três pontos no jogo desta próxima noite é fundamental.

Ganhando, os leões acumulam o seu pecúlio chegando aos 56 pontos, ficando assim a três pontos do Sporting de Braga e separado dos portistas por cinco. Ou seja, com o Benfica-Porto na mira, passará a haver maiores razões para que o Sporting continue a poder apostar na próxima edição da Liga dos Campeões.

E quanto ao grande clássico do estádio da Luz, aprazado para sexta-feira à noite, é legítimo colocar todas as dúvidas.

Se, por um lado, os lisboetas atravessam momentos de grande fulgor, com excelentes resultados e algumas boas exibições, já quanto aos portistas há essa característica impar de nunca se darem por vencidos, e temos disso exemplos vários, podendo chegar na Luz a uma exibição de gala e a um resultado que neste momento não povoa as mentes, nem dos mais optimistas.

Claro que, sem sofismas, o Benfica apresenta-se neste clássico com algum ligeiro favoritismo.

E não é apenas pelo facto de virem a poder contar com o apoio de seis dezenas de milhar de sócios e adeptos, mas sobretudo por dar mostras de possuir maior consistência, e de poder contar com a totalidade dos jogadores do seu plantel, o que não acontece com os dragões.

Portanto, resumindo, aguardemos com a ideia de sempre: “só vale a pena fazer prognósticos definitivos depois do jogo”…