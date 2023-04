As grandes surpresas

Mas, lá de fora, chegou um bem nutrido pacote de resultados que podem parecer muito estranhos, e reveladores das dificuldades por que passam normalmente os clubes que fornecem muitos jogadores às selecções dos seus respectivos países.

Entre nós, apenas fica, em parte, essa imagem no rescaldo do jogo que o Benfica venceu em Vila do Conde, onde venceu o Rio Ave por apenas um golo de diferença.

E isto porque a equipa liderada por Roger Schmidt não foi capaz de ir além de uma exibição muito pálida, nada condizente com a produção de que fora capaz em jornadas anteriores.

Da Itália, chegou a mais espectacular surpresa, com o Nápoles, vitorioso e triunfal ao longo de muitas semanas, o que lhe tem valido um avanço substancial na classificação do campeonato italiano traduzido em 16 pontos, a ser derrotado no seu estádio Diego Maradona, pelo AC Milan, por números astronómicos. Nada menos de quatro-a-zero, com a excelente participação de Rafael Leão, com dois golos à sua conta neste tão precioso quanto inesperado sucesso.

Em Paris, aquilo que parece ser já o trivial. O PSG averbou a sua quinta derrota, desta vez frente ao Lyon, por 1-0, no seu próprio estádio. Alinhando com todas as suas estrelas, à excepção de Neymar, lesionado, o conjunto parisiense não foi capaz de chegar com êxito à baliza do português Anthony Lopes. O técncio Galtier parece agora ainda mais próximo de uma despedida em brilho.

Na Inglaterra, a nota de maior destaque chegou de Londres onde o Chelsea saiu derrotado pelo Aston Villa por dois golos de diferença, após mais uma exibição que deixou muito a desejar. Mais uma vez ficou provado que os nomes sonantes não chegam para ganhar jogos e, por isso, João Félix e Enzo Fernandez continuam em débito para aquilo que custaram e o fraco rendimento de que vêm dando mostras.

Com os campeonatos a caminhar para as suas fases finais e decisivas é, assim, muito provável que surpresas como estas voltem a acontecer nos próximos fins de semana.