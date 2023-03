Como se esperava... Uma vitória fácil

No começo de um novo ciclo do futebol português a nível de selecções, Portugal obteve ontem à noite no estádio José Alvalade, uma vitória fácil e sem quaisquer reticências.



Mesmo sem ter realizado uma exibição transcendente, o novo onze de Roberto Martinez abriu caminho para uma participação interessante no Campeonato da Europa de 2024.

A fraca qualificação da selecção adversária abriu caminho para uma noite de euforia, com o estádio cheio e a perspectiva de um resultado gordo.

Aconteceram as duas coisas, aguçando assim o apetite pelo segundo jogo que vai ter lugar já no próximo domingo na capital do Luxemburgo, esse seguramente mais difícil, por se tratar de um adversário com outro andamento e também com diferentes ambições. Aliás, é bom, salientar que os luxemburgueses começaram com um precioso empate no terreno da Eslováquia, o que não deixa de constituir um aviso.

No jogo de Lisboa, Roberto Martinez confirmou a intenção que se lhe conhecia de alterar a formulação táctica do seu onze. Ficou também à vista a intensidade que foi capaz de incutir no espírito dos jogadores, ficando no entanto por se saber como tudo se passará quando o adversário tiver maior envergadura e colocar problemas à nossa selecção.

Também como se esperava, Cristiano Ronaldo foi titular e até acabou por marcar dois dos quatro golos. Veremos se Martinez repetirá a decisão no desafio contra o Luxemburgo.