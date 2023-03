Cada vez mais luz na Luz

Cumprida a jornada 25 da nossa primeira Liga ficou ainda mais à vista a possibilidade de o Benfica poder encarar as nove jornadas que faltam para cumprir todo o calendário em ritmo de passeio.

Claro que no futebol as surpresas são o pão nosso de cada, mas em boa verdade é que tudo se conjuga para que os encarnados regressem às vitórias, depois de três anos consecutivos do mais chocante absentismo na nossa Liga.

Vencendo de forma clara e convincente na Luz os minhotos de Guimarães, os pupilos de Roger Schmidt limitaram-se a ficar à espera do desfecho do embate da Pedreira, onde Braga e Porto iriam tentar esclarecer dúvidas que persistiam, em diversos domínios.

Um empate sem golos acabou por tornar-se na cereja no topo do bolo, o tal bolo cujas velas o benfiquistas estão cada vez com mais pressa em apagar. E, neste momento, só um desastre monumental, nada previsível, poderá introduzir no nosso campeonato maior um factor de desequilíbrio que as exibições da equipa líder do campeonato não vão seguramente autorizar.

Tendo ficado à espera do jogo que lhe falta, o Sporting passou a dispor ontem de uma excelente oportunidade para encurtar a distância que o separa de Braga e FC Porto, tornando-se assim gerador de grandes expectativas quando à classificação final.

Claro que, pelo meio os leões, terão de vencer o jogo em atraso com o Gil Vicente, em Barcelos, no próximo dia 5 de Abril pois, caso contrário, deitarão tudo a perder.

Em função da pausa nos campeonatos, vem aí a “nova” selecção portuguesa que, sob o comando de Roberto Martinez, inicia a caminhada para o Europeu de 2024 com dois jogos aparentemente fáceis.

Momentos para fazer uma oportuna análise sobre o que pretende o novo responsável, que já deixou indícios de que o sistema de jogo poderá vir a ser diferente do anteriormente adoptado por Fernando Santos.