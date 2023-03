O leão rugiu forte em Londres

Numa eliminatória da Liga Europa para a qual o Sporting Clube de Portugal partira claramente como não favorito, tudo acabou por acontecer ao contrário e, desde ontem à noite, os seus adeptos festejam intensamente em todo o mundo um notável apuramento que permitiu atirar borda fora aquela que pode vir a tornar-se, a curto prazo, no campeão da Inglaterra de futebol.



Depois de em Alvalade e em Lisboa, há uma semana, os leões terem aberto uma apenas janela de esperança, a ilusão passou a ser grande sem, no entanto, deixarem de se postar seriamente perante uma realidade indiscutível: o Arsenal é, por esta altura, uma as melhores equipas inglesas, juntando a esse importante pormenor o facto de jogar no seu estádio, cheio por mais de sessenta mil adeptos, além de que, vencer a Liga Europa, não deixava de estar também inscrito no seu volumoso caderno de encargos.

A exibição do Sporting no Emirates e o resultado que acabou por lhe corresponder ficam para a história. Sobretudo por resultarem de uma actuação histórica perante um adversário de enorme qualidade que a equipa de Rúben Amorim respeitou do primeiro ao último minuto do jogo.

Pergunta-se, por tudo isto, por onde tem andado esta equipa leonina, tão mal classificada no nosso campeonato e sem ter sido capaz chegar longe nas demais competições internas?

E agora, indo ainda mais longe, onde poderá chegar na competição de que ontem se tornou a principal vedeta?

Esperemos pelo sorteio desta manhã para podermos acrescentar novas perspectivas quanto ao futuro da equipa comandada por Rúben Amorim.