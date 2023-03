Também a olhar para a próxima semana europeia, os grandes conseguiram desembrulhar-se dos adversários que lhes couberam em sorte, em todos os casos sem terem de enfrentar grandes dificuldades.



Os adversários eram todos acessíveis, e a vantagem de jogar em casa acarretava ainda maiores facilidades para alguns.

Na sexta-feira, o Futebol Clube do Porto foi justo vencedor frente ao Estoril Praia, no Dragão sem ter proporcionado aos seus adeptos uma exibição de qualidade. Os portistas acabaram por chegar a um triunfo escasso, que nos últimos minutos ainda pareceu abanar.

O empate chegou a estar à vista mas, apesar disso, os três pontos ficaram saudavelmente na Invicta.

Ontem, domingo, o Benfica conseguiu aquilo que se esperava no Funchal, onde o Marítimo nunca foi capaz de se tornar um adversário incómodo, confirmando assim que os seus maus momentos ainda não estão ultrapassados, e que a “descida aos infernos” continua como um espectro mau para a formação madeirense.

No estádio José Alvalade o Sporting Clube de Portugal ultrapassou um adversário sempre difícil, mas que os leões controlaram durante todos os minutos do desafio.

Porém, o momento maior viveu-se e festejou-se em Alvalade aos 17 minutos de jogo, o tempo em que Nuno Santos assinou um golo de altíssima qualidade, que bem poderá vir a tornar-se num dos mais marcantes de toda a temporada e em toda a Europa.

Um prémio a esse nível, não será, inclusive, susceptível de causar surpresa.

Portanto, um olho no campeonato, outro na Europa.

E a Europa regressa já amanhã, com o Futebol Clube do Porto a receber o Inter de Milão, para discutirem a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, seguindo-se, na quinta-feira, a deslocação do Sporting Clube de Portugal a Londres, onde o espera um adversário de tomo, o Arsenal, actual líder da classificação da Primeira Liga.