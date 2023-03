Qualificação em marcha

No regresso à Liga dos Campeões Europeus, o Sport Lisboa e Benfica entra hoje em funções para defrontar no seu estádio os belgas do Club Brugge, numa situação que lhe é francamente favorável.

Tendo ganho na primeira mão dos oitavos-de-final por 2-0, o Benfica deverá (poderá) ter nesta terça-feira uma noite de glória, acumulando, a partir daí, algumas excelentes vantagens: sob o ponto de vista desportivo alcançando a possibilidade de ter acesso aos quartos de final, e no plano financeiro conseguindo arrecadar mais alguns milhões que a UEFA sempre proporciona aos vencedores, e são sempre bem-vindos aos depauperados cofres dos clubes portugueses.

Depois, e no caso de uma vitória da equipa portuguesa, há ainda a juntar os benfazejos pontos que contribuirão para a melhoria da nossa posição no ranking da Uefa, na tentativa de conseguirmos manter três representantes na Champions, possibilidade que por esta altura parece difícil de alcançar, dada a superioridade holandesa, como é possível confirmar na tabela.

Para o jogo de hoje, além de um estádio cheio e a vontade indómita de apoiar o emblema da águia, há no entanto que ter em conta o facto de os jogos deste teor nem sempre coincidirem com aquilo que os clubes produzem nos campeonatos dos seus países.

Daí que seja importante não confiar demasiado na superioridade, à vista, do conjunto benfiquista, aspecto para o qual o treinador dos encarnados já alertou devidamente os jogadores que comanda, onze dos quais vai escalar para o desafio com os belgas.