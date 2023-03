Em Liverpool, "show" de bola

“Depois de ver um jogo assim, os outros jogos não têm piada”. Foi este comentário de um leitor de "A Bola" que ontem à noite me chamou particularmente a atenção, e corresponde àquilo que certamente muitos milhares de leitores, ouvintes e espectadores também estariam a pensar, à mesma hora.

Estou a falar do grande embate entre o Liverpool e o Manchester United, que neste domingo se realizou em Anfield Road, e que terminou com uma sensacional vitória dos "reds" por 7-0, um resultado humilhante que vai perdurar na história dos clássicos do mais espectacular campeonato nacional, neste caso da Inglaterra.

O enxovalho, de todo imprevisível, dado o momento que cada uma das equipas atravessa, mereceu, por outro lado, entanto um comentário perfeitamente desajustado do treinador Tem Hag que acusou os seus jogadores de falta de profissionalismo, sem assumir as responsabilidades que também lhe cabem, por não ter sido capaz de delinear a estratégia mais conveniente para um jogo necessariamente considerado sempre difícil.

Foi, sem dúvida, o grande momento deste domingo desportivo, que ficará para a história, e que até foi aproveitado pelos adeptos do Liverpool para evocar o nome de Cristiano Ronaldo pretendendo, também com isso, apontar o dedo ao treinador holandês, que teve para com o nosso CR7 um comportamento lamentável.

Entre nós, a jornada do Nacional acabou sem as surpresas que antes se julgaram possíveis, sobretudo nos jogos que Porto e Sporting disputaram em terrenos alheios.

Passaram ambos por dificuldades, é certo, mas não de molde a poderem estorvar a possibilidade de chegarem a vitórias que deixaram tudo na mesma, ou seja, as distâncias mantiveram-se, sendo também de salientar o facto de o caminho para a vitória final do Benfica ter ficado ainda mais desobstruído.