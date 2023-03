De novo postos à prova

Está à vista mais uma jornada da primeira Liga com as quatro equipas que comandam a tabela envolvidas em jogos que se realizam nos próximos três dias.

Nesta sexta-feira o Benfica recebe o Famalicão, amanhã, sábado, enquanto o Sporting joga em Portimão e o FCPorto em Chaves, no domingo, o Sporting de Braga defronta no seu estádio a formação do Rio Ave.

Portanto, temos a possibilidade de voltar a assistir a algumas surpresas, sobretudo leões e dragões, que irão encontrar-se com dois adversários que, além da vantagem de jogarem em casa, se encontram em posições na tabela que não suscitam, por enquanto, especiais preocupações.

Os algarvios têm neste momento um registo muito interessante nos jogos que realizam no seu estádio: com cinco vitórias e dois empates em onze desafios, o Portimonense tem uma excelente marca que lhe permite encarar o desafio com os lisboetas com alguma tranquilidade e também boas perspectivas.

Quanto aos transmontanos os números são diferentes, para pior: duas vitórias e cinco empates, estando no entanto em melhor situação no tocante às derrotas, pois o Chaves perdeu no seu estádio por três vezes, ao passo que o Portimonense já foi desfeiteado em quatro ocasiões.

Parece assim razoável imaginar que em ambos os casos leões e dragões não podem esperar facilidades neste sábado, porque é muitas vezes em jogos como estes que a possível perda de pontos acaba por projectar grande influência na classificação final.

Finalmente, o Benfica recebe hoje no estádio da Luz o Famalicão, que também tem razões para estar sossegado na tabela, e que por esse e outros motivos tudo vai fazer para criar aos encarnados as maiores dificuldades.

Por certo novamente com sessenta mil adeptos nas bancadas ou perto disso, a equipa comandada (à distância) por Roger Schmidt vai tentar chegar a uma exibição de qualidade a que venha a corresponder para si a um resultado conveniente.