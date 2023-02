Sporting o grande vencedor da jornada

A jornada 22 da nossa Primeira Liga só terminou ontem à noite, após dois jogos que concorreram para uma tripla vitória do Sporting Clube de Portugal, em apenas dois dias.

Antes de mais, porque os leões venceram o adversário que lhes coube em sorte, o Estoril Praia, acabando também por beneficiar da derrota do Sporting de Braga em Guimarães, e acrescentando ainda a derrota que os portistas já haviam sofrido no seu próprio estádio, frente ao Gil Vicente.

Feitas as contas, o Sporting aproximou-se mais do pódio, reduzindo para cinco pontos a diferença para os bracarenses, e sete pontos para os dragões, alimentando por isso a expectativa no sentido do poder voltar a pensar num lugar europeu na classificação, quando terminar o campeonato, daqui por doze jornadas, o equivalente a 36 pontos.

Acentuámos aqui, ontem, a sofrível exibição dos portistas no desafio de que saíram derrotados pelo Gil Vicente, e que pode ter constituído um mau presságio para o que aí vem na temporada, com um calendário difícil no nosso campeonato e, sobretudo, na Liga dos Campeões.

Nos dois jogos disputados na noite passada tivemos intensidades diferentes.

Em Alvalade, os leões chegaram a uma vitória fácil, frente a um adversário, o Estoril, que nas jornadas anteriores já deixara à vista problemas que, se vierem a agravar-se, poderão comprometer de forma definitiva a temporada, que já entrou no seu último terço.

No estádio do Fundador assistiu-se a um jogo digno de dois fortes rivais, o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga, marcado por grande intensidade durante quase cem minutos. Os vimaranenses estiveram por cima, tendo ainda beneficiado de terem jogado contra dez, quando estavam cumpridos apenas trinta minutos de jogo.

Os bracarenses desperdiçaram assim a oportunidade de poderem ter ascendido ao segundo lugar da tabela, lugar que os portistas mantiveram apesar do desaire perante o Gil Vicente.