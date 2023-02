As papoilas ficaram ontem mais vermelhas

Com a inesperada derrota do Futebol Clube do Porto no seu próprio estádio, frente à equipa do Gil Vicente, o tapete vermelho por onde poderá vir a desfilar o Benfica no termo do actual campeonato, viu as suas cores ficarem mais vivas, quando ficam a faltar doze jornadas para se cumprir integralmente o calendário da primeira Liga.

Já na semana anterior os dragões haviam sentido evidentes dificuldades frente ao Rio Ave, num jogo em que, também no seu estádio, apenas lograram marcar um golo, vencendo então pela margem mínima. E, para agravar a situação, a meio da semana, também o Inter de Milão havia travado a carreira vencedora dos portistas, lançando dúvidas sobre a possibilidade de poderem continuar na Liga dos Campeões.

A sofrível exibição dos comandados de Sérgio Conceição, a que se juntaram duas expulsões e o seu largo contributo para o desfecho do jogo, vão seguramente merecer uma grande reflexão sobre o momento que a equipa está a atravessar, e que forçosamente deve ser revertido sob pena tudo se complicar ainda mais no futuro imediato.

Nesta segunda-feira, além do Sporting-Estoril, em Alvalade, assume especial destaque o derby do Minho com o Vitória de Guimarães a receber o Sporting de Braga, este com os olhos postos no segundo lugar da classificação caso consiga regressar a casa com os três pontos em disputa no estádio Don Afonso Henriques, logo à noite.

Assim, pelo que já se viu, a vida do Benfica parece ter ficado agora mais facilitada.

Porém, não se pense que, no sábado à noite, a sua tarefa em Vizela foi fácil.

O resultado alcançado pode até considerar-se exagerado, frente a uma equipa que voltou a deixar uma excelente imagem, que se bateu de forma consistente e deixou à vista uma boa organização.