Afinal, era mesmo possível

A exibição e o resultado a que o Sporting Clube de Portugal chegou ontem à noite na Dinamarca vieram confirmar, sem razões para dúvidas, a evidente superioridade da equipa portuguesa nesta jornada da Liga Europa e, ao mesmo tempo, quão paupérrimo e injustificado foi o desafio de Lisboa disputado na semana anterior, no qual os leões chegaram ao empate com enorme dificuldades.



Frente ao Midtjylland o Sporting chegou à goleada (4-0) e os números a que chegou não merecem ser apoucados porque resultam da superioridade que durante toda a partida foi exercida sobre a ingénua formação dinamarquesa.

Pedro Gonçalves voltou a ser a figura do jogo.

Repetindo Chaves, de há poucos dias atrás, Pote voltou a marcar dois golos, confirmando assim a sua veia de goleador e uma característica muito especial, que é a de continuar a ser um dos melhores goleadores do futebol português. Neste momento, tem já sua conta quinze golos marcados em todas as competições.

Rúben Amorim não se dispensou de voltar a fazer diversas alterações na equipa inicial, tendo sido quatro as mudanças relativamente ao desafio anterior.

A partir de agora tudo fica mais complicado nesta edição da Liga Europa.

Entre as 16 equipas presentes, há adversários inacessíveis para os leões mas, apesar de todas as dificuldades que se adivinham, sobram ainda algumas com as quais o Sporting poderá bater-se com possibilidades de sucesso.

O sorteio realiza-se nesta sexta-feira.

Quanto ao Sporting Clube de Braga, como se esperava, ficou fora da Liga Conferência.

A desvantagem levada da Pedreira, não davam margem para grandes cometimentos.

Ainda assim, os minhotos bateram-se com muita dignidade e, embora voltando a perder, isso aconteceu apenas pela margem mínima.